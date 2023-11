'TransferRoom' coloca um treinador português entre os 10 melhores da Europa

O 'TransferRoom' divulgou, esta sexta-feira, um ranking com os 10 melhores treinadores da Europa, tendo em conta alguns critérios escolhidos pela plataforma. Na lista, liderada por Pep Guardiola, técnico do Manchester City, aparece ainda um português. No mesmo exercício, mas desta feita no que diz respeito aos timoneiros que atuam nas Américas, Abel Ferreira é o líder, e o mesmo acontece com Jorge Jesus na categoria 'resto do mundo', onde Luís Castro é 3.º, Pedro Martins 6.º e Leonardo Jardim 7.º. (Imagens: Reuters)