Três minutos a ferver no FC Porto-Atlético Madrid: duas expulsões e enorme confusão junto aos bancos

Foram três minutos a ferver no Dragão, no FC Porto-Atlético Madrid. Primeiro, nas 'barbas' do árbitro auxiliar, Carrasco agride Otávio e vê o vermelho. Depois, é a vez do recém-entrado Wendell chegar a vias de facto. O árbitro exibiu o cartão vermelho direto ao lateral do FC Porto por dar uma cotovelada a Matheus Cunha, gerando-se enorme confusão entre os bancos. Depois, foi Marchesín (suplente) a ser expulso.