Troféu da Allianz Cup está a percorrer o país e esta sexta-feira foi 'recebido' no Sobralinho

A Allianz Cup está a percorrer o país e esta sexta-feira esteve no Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, onde foi ‘recebida’ pela atleta local Ana Catarina Pereira, guarda-redes de futsal do Benfica, e pelos principais autarcas do concelho, o presidente de Câmara Fernando Paulo Ferreira, a vice-presidente Marina Tiago, o vereador do desporto João Pedro Baião, o presidente da Junta de Freguesia de Alverca e Sobralinho Cláudio Lotra e o Tesoureiro José Chumbo.