Tuchel já desenha Chelsea 2021/22: são estes os nomes apontados ao campeão da Europa

Thomas Tuchel já olha para a próxima época no Chelsea e tem mesmo alguns reforços em mente. De acordo com os ingleses do 'The Times' há nomes de dois jogadores em cima da mesa e ainda há a ter em consideração a situação de Harry Kane, que deverá deixar o Tottenham este verão. Também o 'The Telegraf' dá conta de três nomes que estão nas cogitações dos blues, sendo pedidos expressos do treinador alemão a Roman Abramovich.