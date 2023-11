A UEFA apresentou esta quarta-feira a ‘Fussballliebe’ ("amor pelo futebol", em português), a bola que será utilizada no Euro’2024 na Alemanha. O esférico apresenta a tecnologia ‘Connected Ball’, que vai permitir a "visão de todos os elementos do movimento da bola e contribuir para o processo de tomada de decisão do VAR". Veja as imagens. (Imagens: UEFA)