Os adeptos do Marselha enviaram uma clara mensagem à UEFA antes do arranque da partida frente ao Feyenoord, a contar para a segunda mão das meias-finais da Conference League, que ficou marcada ainda por um grande 'show' pirotécnico. [Imagens: Getty Images, Reuters e Action Images]

«UEFA Máfia»: a mensagem dos adeptos do Marselha antes do jogo com o Feyenoord