Um dérbi que vale ouro: os onzes prováveis de Sporting e Benfica para o jogo em Alvalade

Os resultados de FC Porto e Sp. Braga lançaram mais gasolina para a fogueira do dérbi. Se o Sporting-Benfica já prometia ser memorável, com a vitória dos dragões em Famalicão e o empate dos bracarenses no Bessa haverá ainda mais razões para os eternos rivais quererem levar o prémio máximo do duelo desta noite em Alvalade. Afinal, só com os 3 pontos o Benfica poderá festejar de imediato o título de campeão e, por seu lado, o Sporting continuará a alimentar o sonho distante da Champions até à última jornada. Confira os onzes prováveis de Sporting e Benfica para o jogo desta noite em Alvalade (20H30)