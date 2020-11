O impacto da pandemia levou o Real Madrid a não contratar nenhum jogador na última janela de transferências. Pois bem, na próxima temporada os merengues pretendem fazer uma abordagem totalmente diferente. De acordo com o jornal 'The Sun', o clube liderado por Florentino Pérez tem já debaixo de olho três jogadores para reforçar a equipa em posições fundamentais. Veja aqui como poderá ficar o 'onze' do Real Madrid na próxima época.