Um onze para ficar com a cabeça à roda: e se o Newcastle apostasse nestes craques?

A um pequeno passo de entrar no 'mundo' dos clubes detidos por multimilionários, o Newcastle poderá em 2020/21 ser o grande animador do mercado numa altura de incerteza. Com o princípe Mohammed Bin Salman de bolsos recheados para investir há quem já aposte em grande e tenha construído um onze inacreditável para fazer os adeptos magpies sonhar. É o caso do Transfermarkt, que decidiu juntar alguns dos valiosos de cada posição em campo, perfilando em campo um onze avaliado em mil milhões de euros! E aproveitamos a ideia e deixamos ainda os possíveis suplentes... Sonhar não custa, certo?