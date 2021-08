Um português entre os jogadores que estão com um pé de fora da Premier League

Numa altura em que faltam 11 dias para o fecho do mercado de transferências ainda se esperam algumas mexidas nas equipas, com jogadores ainda por colocar. Com isso em mente, o 'Daily Mail' fez mesmo uma lista dos 11 jogadores que estão com um pé de fora das respetivas equipas e ainda podem deixar a Premier League neste defeso. Há um português na lista. [Créditos: Reuters e EPA]