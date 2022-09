Um protesto vestido de branco, preto e vermelho: o original equipamento da Dinamarca para o Mundial

A Hummel, patrocinadora da Dinamarca, lançou esta quarta-feira os equipamentos que a seleção escandinava vai usar no Mundial'2022 e com eles quer enviar uma forte mensagem ao Qatar, no que diz respeito aos direitos humanos. "Com as novas camisolas da seleção dinamarquesa, queríamos enviar uma dupla mensagem. Elas não são apenas inspiradas no Euro'92, em homenagem ao maior sucesso do futebol dinamarquês, mas também um protesto contra o Qatar e o seu histórico de direitos humanos. É por isso que reduzimos todos os detalhes das novas camisolas da Dinamarca para o Mundial, incluindo o nosso logotipo e as divisas icónicas. Não queremos ser visíveis durante um torneio que custou a vida a milhares de pessoas. Apoiamos sempre a seleção dinamarquesa, mas isso não é o mesmo que apoiar o Qatar como nação anfitriã. Acreditamos que o desporto deve unir as pessoas e, quando isso não acontece, queremos fazer um comunicado", escreveu a Hummel, que ainda fez outra publicação onde apresenta o terceiro equipamento. "Preto, a cor do luto. A cor perfeita para a terceira camisola da Dinamarca no Mundial deste ano. Queremos fazer um comunicado sobre o histórico de direitos humanos do Qatar e o seu tratamento aos trabalhadores migrantes que construíram os estádios para o Mundial do país", pode ler-se.