Um regresso às opções... que pode ter de esperar: o onze provável do Benfica para o jogo com o Gil Vicente

Alexander Bah é opção para o jogo frente ao Gil Vicente, tal comodeu em primeira mão, com a confirmação oficial a chegar ontem da boca de Roger Schmidt . No entanto, o dinamarquês, de 25 anos, ainda poderá ter de esperar pelo regresso ao onze: confira as escolhas prováveis do treinador do Benfica para o jogo deste sábado com o Gil Vicente (20H30)