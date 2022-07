Uma das mulheres mais badaladas de Itália esteve no Estádio da Luz: «Poderia não visitar?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Marika Fruscio é uma celebridade em terras transalpinas mas está agora em Portugal, de férias. A apresentadora de televisão italiana gosta de partilhar as curvas nas redes sociais mas, desta feita, mostrou-se na casa do Benfica. "Poderia não visitar o Estádio da Luz?", interrogou Fruscio, depois de ter estado no Bairro Alto (Lisboa), Grândola e Albufeira.