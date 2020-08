Milhões contra tostões: a incrível diferença dos onzes de Bayern e PSG

Bayern Munique e Paris Saint-Germain defrontam-se esta noite na final da Liga dos Campeões, às 20 horas, no Estádio da Luz. Os parisienses procuram a primeira conquista na liga milionária enquanto os alemães tentam alcançar o segundo triplete da sua história. Para chegar à final da Liga milionária, o PSG investiu cinco vezes mais do que o Bayern no seu onze inicial (PSG - 553M€, Bayern Munique - 95M€). Saiba quanto custaram cada um dos jogadores dos onze prováveis do jogo desta noite [Valores: Transfermarkt]. Imagens: [EPA, Reuters e Getty Images].