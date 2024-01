Uma exceção na defesa e dois regressos: o onze provável do Sporting para o jogo com o Sp. Braga

Em relação à goleada em Vizela (5-2), a defesa que vai enfrentar o Sp. Braga (19H45) será praticamente a mesma, exceção feita a Franco Israel. Após Record ter adiantado, no sábado, a titularidade do uruguaio na baliza, Amorim confirmou que será mesmo ele o eleito em detrimento de Adán, tal como Trincão no ataque. Já Eduardo Quaresma, Coates e Gonçalo Inácio mantêm os lugares no eixo, apesar de a concorrência ter apertado. É que Matheus Reis, recuperado de gripe, e St. Juste, apto após uma entorse no tornozelo esquerdo, estão de volta aos convocados. Veja acima o onze provável dos leões.