Uma imagem para a história: João Almeida no pódio final do Giro'2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





João Almeida fez este domingo história, ao confirmar o terceiro lugar final no Giro deste ano. Foi o melhor resultado de sempre de um português na prova italiana e também um regresso português aos pódios de uma grande volta, 44 anos depois do 3.º posto de Joaquim Agostinho no Tour de 1979. Depois disto, só nos resta dizer... Obrigado, João!



(Fotos: Reuters)