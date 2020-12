Aproxima-se a abertura da 'janela' de transferências de inverno, período no qual os jogadores que terminam contrato com os respetivos clubes no próximo verão podem negociar antecipadamente uma mudança para outro emblemas, a custo zero. Nesta galeria apresentamos-lhe 30 nomes com valor de mercado superior a 10 milhões de euros (segundo dados do portal Transfermarkt) e entre eles estão dois jogadores do FC Porto. [Imagens: Reuters e Action Images]