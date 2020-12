Marcar aos 90' e dar a vitória à nossa equipa é motivo para um festejo efusivo e foi isso mesmo Jamie Vardy demonstrou este domingo diante do Sheffield United. Numa partida an qual o Leicester sofreu bastante, o avançado inglês quebrou a resistência contrária perto do final e na hora de celebrar levou tudo à frente... até mesmo a bandeirola de canto. Um festejo efusivo que lhe valeria o cartão amarelo... (Fotos: Action Images e EPA)