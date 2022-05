Vassourada no Man. United: Ten Hag decide em breve o que fazer com estes... 17 jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Ten Hag prepara uma autêntica 'revolução' no plantel do Manchester United e, segundo o 'AS', planeia começar pelos emprestados. Há 17 jogadores que precisam de ver os seus dossiês resolvidos - muito deles, jovens que provavelmente não terão uma oportunidade na equipa principal, mas que vão regressar ao clube e precisam de ser novamente colocados. (Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Manchester United, Instagram)