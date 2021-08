«Vermelho direto ao Cartão do Adepto»: protestos nas bancadas do Estoril-V. Guimarães

O Cartão do Adepto tem sido bastante contestado neste início de época e os adeptos de Estoril e V. Guimarães fizeram-se ouvir no encontro que abriu a 2.ª jornada da Liga Bwin. Aos 41 minutos, ambas as claques gritaram "ninguém paga o cartão", com os estorilistas, depois de 12 minutos calados, a mostrarem vários cartazes onde se podia ler "vermelho direto ao Cartão do Adepto". Já nas imediações do António Coimbra da Mota viam-se sinais de protesto, com vários autocolantes colocados nos sinais de trânsito e ainda com uma tarja bem explícita: "O cartão é difícil de combater, o preço do bilhete difícil de entender. Respeito pelo adepto, desde o avô até ao neto." [Imagens: Vítor Chi]