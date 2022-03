Vertonghen à descoberta dos encantos gastronómicos alentejanos

Ausente dos trabalhos da seleção da Bélgica, Jan Vertonghen aproveitou por estes dias para ir até Évora, onde almoçou na Taberna Típica Quarta Feira. No final, o defesa do Benfica tirou uma foto com o 'staff' do espaço, que foi posteriormente partilhada na conta destes nas redes sociais.



"Um dos melhores centrais do mundo, que joga no melhor clube do mundo @slbenfica na melhor Taberna do mundo.



Obrigado pela visita e simpatia @jvertonghen", podia ler-se na publicação.