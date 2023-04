Viana do Castelo consagrou os novos campeões nacionais de trail

A cidade de Viana do Castelo consagrou este fim de semana os noso campeões nacionais de trail, com os triunfos de Ercília Machado (é uma estreia para a antiga atleta de estrada) e Bruno Silva (que assim renova a conquista). Organizado pela Associação de Trail Running de Portugal em articulação com a Federação Portuguesa de Atletismo, juntamente com a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Clube de Atletismo Olímpico Vianense, o campeonato decorreu integrado no Ultra Trail de Santa Luzia, prova que se realiza anualmente em Viana do Castelo e que mostrou algumas paisagens de tirar o fôlego típicas daquela cidade minhota. (Fotos: Matias Novo)