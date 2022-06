'Vice' com tatuagem polémica entregou ao Benfica a taça de campeão feminino de hóquei em patins

A entrega do título de campeão nacional feminino de hóquei em patins à equipa do Benfica ficou marcada por um momento que está a dar que falar. Tudo porque o João Paulo Nunes, vice-presidente das Instalações e Equipamento Desportivo da Federação de Patinagem de Portugal, surgiu no palco com uma tatuagem onde era bem vísivel a inscrição '1906', referente ao ano de fundação do... Sporting.