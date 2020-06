Luís Filipe Vieira já votou na assembleia-geral do Benfica que coloca em escrutínio o próximo orçamento do clube. Além do presidente do clube, também outros notáveis das águias como José Henrique, Rui Costa ou Carlos Moia exerceram o seu direito de voto numa votação que tem primado pela serenidade. [Fotos: SL Benfica / Isabel Cutileiro]