Visual de Messi surpreende... seja em versão feminina ou em super-herói

Messi surgiu sem barba e com um penteado com risco ao lado no jogo de regresso do Barcelona à competição frente ao Maiorca, após a suspensão em março devido ao coronavíris. Como é habitual, o craque argentino deu nas vistas e marcou o quarto golo dos culés, já em tempo de compensação, mas foi o seu novo visual que o colocou como assunto do dia nas redes sociais. Ora veja.