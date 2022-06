E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Odysseas Vlachodimos partilhou um momento com o compatriota Giannis Antetokounmpo. A superestrela grega da NBA levou a cabo uma ação de autógrafos em que o guardião do Benfica participou. Thanasis Antetokounmpo e Alex Antetokounmpo, irmãos de Giannis, também participaram no evento.