'Voaram' cadeiras ao intervalo do V. Guimarães-Puskás Akadémia

Desacatos nas bancadas do estádio D. Afonso Henriques marcaram os minutos finais do período de intervalo no duelo entre V. Guimarães e Puskás Akadémia, a contar para a segunda pré-eliminatória da UEFA Conference League. Nas imagens capturadas pela transmissão televisiva do encontro foi possível observar os adeptos vimaranenses a atirarem cadeiras na direção da polícia de intervenção que estava no local. [Frames: Sport TV]