"Vocês não estão preparados para esta equipa": LeBron James partilha imagens do novo 'Space Jam'

LeBron James partilhou esta quinta-feira as primeiras imagens oficiais do filme 'Space Jam: Um Novo Legado', que será lançado em julho deste ano. A estrela dos Lakers será o protagonista da sequela do primeiro filme, que estreou em 1996 e tinha como figura... Michael Jordan. "Vocês não estão preparados para esta equipa", escreveu LeBron, no Twitter.