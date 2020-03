«Vocês são uma vergonha»: cânticos, lenços brancos, aplausos e Rui Costa a acalmar as hostes na Luz

A parte final do Benfica-Moreirense foi vivido de forma frenética nas bancadas do Estádio da Luz, mas após o apito final instalou-se a desilusão e os adeptos não perdoaram a equipa. "Uma vergonha, vocês são uma vergonha, uma vergonha", cantou-se em uníssono, no topo sul, ao mesmo tempo que outros adeptos puxaram dos lenços brancos. Todavia, ontem parece não ter existido um consenso no universo benfiquista, pois enquanto muitos assobiavam, uma grande parte dos benfiquistas decidiu aplaudir a equipa, quando esta se dirigia para o balneário, com grande parte dos jogadores de cabeça baixa. Rui Costa falou mesmo com adeptos no final do encontro [Fotos Miguel Barreira e Vítor Chi]