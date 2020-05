Voltaram os treinos nos relvados em Portugal: as imagens de uma realidade 'alternativa'

Muitas equipas da Liga NOS, incluindo FC Porto, Benfica, e Sporting, realizaram esta segunda-feira os primeiros treinos no relvado após o início da pandemia. Mais de 50 dias depois, os clubes voltam ao trabalho numa realidade quase impensável, se pensarmos no que era a nossa vida há dois meses. Máscaras, distanciamento social e muitas precauções marcaram as sessões.