O Benfica prosseguiu esta segunda-feira o trabalho tendo em vista o encontro de quarta-feira com o Portimonense, num treino no qual o grande destaque foi a presença de Julian Weigl e Andrija Zivkovic. (Fotos: Tânia Paulo/SL Benfica)







Weigl e Zivkovic em pleno: veja as imagens do treino do Benfica