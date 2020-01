Julian Weigl já treinou esta manhã no Benfica Futebol Campus, no Seixal. Foi a primeira sessão de trabalho do internacional alemão como jogador dos encarnados. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães, Bruno Lage revelou o que disse ao 'seu' reforço [Fotos SL Benfica]

Weigl já trabalha no Benfica: da conversa com Seferovic ao encontro com Bruno Lage