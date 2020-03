Wembley ganhou novas cores em homenagem aos italianos

Não fosse a grave crise de saúde mundial à conta do surto do coronavírus, por esta hora em Wembley estaria a realizar-se um dos jogos mais emotivos da janela de partidas FIFA, com um duelo de titãs entre Inglaterra e Itália. Ora, mesmo haver jogadores em campo, a verdade é que as cores transalpinas se fizeram notar com um gesto de solidariedade que emocionou os italianos. "Podemos não partilhar o relvado esta noite, mas estamos juntos e unidos neste momento difícil", escreveu a FA nas redes sociais, anexando a foto que poderá ver acima.