Com quase todos os países sem qualquer evento desportivo e a fechar estabelecimentos devido ao coronavírus, o Wolfsburgo... voltou hoje aos treinos . Antes de entrarem no centro de treino, os jogadores tiveram de medir a temperatura e a reunião foi feita no auditório. O plantel ainda foi dividido em quatro grupos que se equiparam em balneários diferentes. Os jogadores só fizeram trabalho físico e, após cada atleta ter usado o chuveiro, o mesmo foi desinfetado.