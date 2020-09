Entrar no balneário do Wolverhampton e ouvir-se falar português não surpreende ninguém. É uma casa portuguesa com certeza e ganha agora mais um ‘inquilino’ com a contratação de Fábio Silva ao FC Porto. Nuno Espírito Santo passa a ter nove compatriotas às suas ordens e os resultados justificam a aposta. Com o técnico português e a sua armada lusa, o Wolves regressou à Premier League e às provas europeias e conquistou o reconhecimento de todos.