Wolves, Olympiacos, Roma e Eintracht e os equipamentos especiais dedicados aos profissionais de saúde

A UEFA assinalou, esta sexta-feira, o pequeno (grande) gesto que Wolverhampton, Olympiacos, AS Roma e Eintracht Frankfurt fizeram nos encontros desta quinta-feira a contar para os oitavos-de-final da Liga Europa. Os quatro emblemas entraram em campo com um equipamento 'especial', onde surgia a palavra "Obrigado", cada uma escrita na língua do país originário de cada clube, de forma a agradecer o trabalho desempenhado por todos os profissionais de saúde no combate à pandemia de Covid-19. [Imagens: UEFA]