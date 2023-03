Yaremchuk foi fortemente aplaudido no regresso à Luz e retribuiu à saída

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Roman Yaremchuk saiu na segunda parte da partida com o Benfica, sendo rendido por Ferrán Jutglà, ao minuto 63. No regresso ao Estádio da Luz, onde cumpriu a época 2021/22 e o início da presente temporada, os adeptos mostraram carinho ao antigo jogador. O internacional ucraniano foi fortemente aplaudido e retribuiu o aplauso após deixar as quatro linhas. [Imagens: TVI]