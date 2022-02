Yaremchuk marcou para o Benfica e não esqueceu a 'sua' Ucrânia na celebração

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica chegou ao empate diante do Ajax graças a um golo de Roman Yaremchuk, num lance que começa em Rafa, segue para um disparo forte de Gonçalo Ramos, que acaba por ser defendido de forma incompleta por Pasveer. O ucraniano surgiu, oportuno, e de cabeça atirou para o fundo da rede. Na celebração, num momento de tensão no seu país, o dianteiro mostrou uma camisola com o Tryzub, o símbolo nacional da Ucrânia. (fotos: Lusa e Reuters)