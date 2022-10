Yaremchuk visitou centro de refugiados ucranianos na Bélgica e distribuiu sorrisos antes do jogo com o FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Roman Yaremchuk, ex-avançado do Benfica e agora no Club Brugge, visitou esta segunda-feira um centro de refugiados ucranianos e distribuiu sorrisos, autógrafos e palavras de conforto na visita a Sijsele, na Bélgica. O encontro sucedeu antes do embate dos belgas ante o FC Porto, que sucede na quarta-feira, para a Liga dos Campeões. [Imagens: Club Brugge]