As imagens do novo hotel de luxo de Cristiano Ronaldo

Depois de abrir em Lisboa e no Funchal, Cristiano Ronaldo e o grupo hoteleiro Pestana vão inaugurar este verão no centro de Madrid o terceiro hotel da parceria. Este contará com 168 quartos e envolveu um investimento partilhado de 15 milhões de euros. O edifício ainda em remodelação, situado na conhecida Gran Vía da capital espanhola, promete ser um ponto turístico de referência. O craque português mostrou-se ansioso e assinalou o momento nas redes sociais. "Cada vez mais perto da abertura do nosso novo hotel, o Pestana CR7 Gran Vía, em Madrid! Fique atento a mais detalhes. Até breve Madrid!", disse Cristiano Ronaldo, no instagram. Certo é que esta unidade hoteleira com carimbo CR7 - onde uma noite poderá custar mais de 100 euros - terá muito glamour e até um presente especial para os fãs do português!