Cristiano Ronaldo volta a fazer história. Esta quarta-feira, o avançado de 36 anos fez dois golos na vitória de Portugal sobre a Irlanda e tornou-se no maior marcador da história das seleções nacionais com 111 remates certeiros. O feito está a ter repercussões à escala planetária e CR7 faz as manchetes dos principais sites de jornais desportivos.