Algumas dezenas de pessoas despediram-se este domingo de Américo, antigo guarda-redes que se notabilizou no FC Porto na década de 60 do século passado e que passou também, além dos dragões, pela formação do Boavista. O funeral do malogrado guardião, que se realizou em São Paio de Oleiros, contou com a presença do antigo capitão dos dragões, João Pinto