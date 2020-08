Assinalando os 10 anos da conquista da Supertaça Cândido de Oliveira contra o Benfica, no arranque da temporada 2010/11, André Villas-Boas divulgou também os planos de treino dessa semana e a palestra que antecedeu esse encontro contra as águias, orientadas por Jorge Jesus e campeãs nacionais em título. De resto, AVB recordou ainda a efeméride numa publicação no Instagram: "'O grito de revolta que tínhamos de dar'.? Faz hoje dez anos e o sabor da primeira vitória e do primeiro troféu remanesce na minha memória. Uma alegria intensa um respiro profundo para uma noite cheia de portismo. Foi o início de um ano memorável rico em sentimento, único em vitórias!"