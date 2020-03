Após o empate caseiro ( 1-1 ) do FC Porto com o Rio Ave, numa partida marcada por um golo anulado aos dragões por três centímetros , Sérgio Conceição perdeu as estribeiras com Artur Soares Dias. O treinador pediu satisfações ao árbitro e, logo após o apito final, proferiu mesmo algumas ofensas na direção do juiz da partida. [Frames: Sport TV]