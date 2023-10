«Um aplauso para as 1.000 vitórias»: Pinto da Costa homenageado no treino do FC Porto

A vitória do FC Porto sobre o Vizela (0-2 ), no sábado, foi a milésima da equipa de futebol dos dragões no campeonato desde que Pinto da Costa assumiu o cargo do líder máximo do clube. Esta terça-feira, o dirigente foi ao treino da equipa orientada por Sérgio Conceição e foi homenageado com uma salva de palmas do plantel. "Um aplauso para as 1000 vitórias", legendou o FC Porto as imagens partilhadas nas redes sociais.