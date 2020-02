Quando não está em mais uma campanha fotográfica para promover uma marca de fatos de banho, Bárbara Brígido revela toda a paixão que tem pelo Corinthians. O pior é que a fã do clube paulista também adora fazer praia, e considera Grumari como o mais paradisíaco areal do Brasil. Que os adeptos do Flamengo não o saibam, porque a praia fica poucos quilómetros a sul do Rio de Janeiro.