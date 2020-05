A alemã que queria ser treinadora e atirou ao lado

Perdeu-se uma 'personal trainer'... e ganhou-se uma manequim que faz qualquer um virar a cabeça. Trata-se de Caroline Einhoff, uma alemã de 28 anos que ganhou o mundo da moda às custas do Instagram. Desde criança que a ginástica e o fitness eram o seu principal objetivo de vida até as redes sociais ‘explodirem’ em meados da década passada. A partir daí, mais ninguém a parou... nem mesmo o pai que, ao ver a legião de fãs (são mais de 1,5 milhões) que segue dia a dia as fotografias em biquíni que vai colocando diariamente no Instagram. A cada retrato que publica, seguem-se milhares de elogios para a boa forma em que se encontra.