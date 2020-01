Suzy Cortez não deixou de desejar as boas festas aos seus mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Curioso mesmo é que a brasileira, Miss Bumbum 2019 e a mais famosa das adeptas do Barcelona, fez-se uma verdadeira poliglota e escreveu em português, inglês, chinês, espanhol, italiano e russo... [Fotos Instagram Suzy Cortez]