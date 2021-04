O fitness tem mais uma estrela: Makenna Miller está a dar cartas no ginásio e, ao mesmo tempo, posa em sensuais biquínis a mostrar o que de melhor tem para oferecer. A paixão pelo desporto vem desde o liceu, onde foi uma das atletas mais valorizadas na equipa feminina de voleibol, e, depois, na Universidade de Wichita. É também uma mulher com garra: conseguiu conjugar os estudos com o voleibol e dois empregos para pagar as propinas… e ainda tinha tempo para ir treinar no ginásio!