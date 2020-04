A italiana que se meteu em confusões com basquetebolista agora só pensa noutra coisa

"Não conheço o futuro e não olho para o passado. Vivo sempre no presente!". É um dos lemas de vida de Francesca Brambilla, uma apaixonada por ginásios e carros de exceção. Dona de um corpo de eleição, a modelo (e também apresentadora de televisão) viu o seu nome saltar para a ribalta quando começou a namorar Stefano Laudoni. Os críticos acusam-na, aliás, de ter sido a "responsável" pela traição do basquetebolista italiano à namorada da altura, Valentina Vignali, também ela jogadora de basquetebol e que tem aproveitado para exibir o seu belo físico no Instagram.